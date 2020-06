Cantieri autostradali, i messaggi delle chiusure in Liguria adesso arrivano in diretta su Telegram

Genova. Se una galleria dovrà rimanere chiusa oltre l’orario notturno, chi si alza presto per andare al lavoro riceverà un messaggio in tempo reale sul proprio smartphone. “Anche di notte”, assicurano dallo staff di Autostrade. È attivo da ieri sera il nuovo canale Telegram “Autostrade per l’Italia-Liguria” che offre informazioni su ispezioni e cantieri sulla rete gestita da Aspi con l’obiettivo di prevenire situazioni disastrose come quella di martedì scorso, quando la riapertura ritardata di un tratto di A10 ha gettato nel caos la viabilità genovese.

Per iscriversi al servizio basta scaricare (se non è già installata sul proprio dispositivo) l’app di Telegram, disponibile gratis per Android e iOS. Toccando la lente di ingrandimento in alto a destra si apre la barra di ricerca, quindi è sufficiente digitare “autostrade”, selezionare il canale “Autostrade per l’Italia Liguria”, scegliere “Unisciti” in fondo alla schermata e da quel momento in poi si riceveranno automaticamente tutte le notifiche.

Al momento sul canale non vengono diffuse informazioni generiche sul traffico (quindi non arriveranno notifiche sulle solite code quotidiane) ma principalmente quelle sulle chiusure, che siano programmate oppure impreviste. Ogni sera verso le 20 arriva un bollettino in formato pdf (questo è quello di ieri, 10 giugno) con l’indicazione precisa di tutti gli interventi previsti nella notte. La sezione da tenere d’occhio è quella delle “gallerie senza possibilità di deviazione sulla carreggiata opposta”. In questi tratti, se i tecnici valutassero la necessità di lavori urgenti, la chiusura potrebbe protrarsi al mattino. Qui sotto i messaggi della riapertura di questa mattina.

E a quel punto non si potranno certo evitare i disagi, ma almeno ci si potrà organizzare per tempo, magari puntando la sveglia in anticipo. Il messaggio di alert infatti nasce direttamente in cantiere: se i tecnici prevedono di andare oltre l’orario di riapertura, avvisano subito l’ufficio viabilità con sede a Roma, aperto 24 ore su 24, che in pochi minuti fa partire la comunicazione su Telegram. E tutti gli iscritti al canale vengono informati in tempo utile per riprogrammare il viaggio.

Oltre al canale Telegram, Autostrade realizzerà solo per la Liguria un doppio notiziario radio quotidiano, uno alla sera e uno al mattino, che verrà diffuso su tutte le emittenti regionali.