Caos autostrade, i consiglieri regionali all’unanimità: “Azzerare i pedaggi in tutta la Liguria”

Genova. L’azzeramento dei pedaggi autostradali in Liguria da Ventimiglia a Sarzana. Lo chiede un ordine del giorno approvato all’unanimità per alzata di mano dal Consiglio regionale della Liguria ieri pomeriggio a Genova.

Il documento, firmato da tutti i capigruppo, impegna la giunta Toti ad “attivarsi presso i concessionari autostradali per ottenere l’azzeramento dei pedaggi” in seguito dei continui ingorghi che paralizzano il traffico nella rete ligure.

La seduta dell’assemblea era iniziata con alcune decine di minuti di ritardo perché “alcuni consiglieri sono rimasti stranamente imbottigliati in autostrada”, ha commentato provocatoriamente il presidente del consiglio Alessandro Piana a inizio seduta.

Anche oggi, giorno di San Giovanni Battista e festa patronale per i genovesi, si registrano code di diversi chilometri in autostrada A12 in direzione Levante prima del casello di Recco. Disagi anche sulla viabilità provinciale in alta Valbisagno tra Struppa e Bargagli.