Caos autostrade e rischio code, madre e figlia ustionate portate in ospedale con l’elicottero

Genova. La situazione delle autostrade in Liguria si ripercuote anche sui soccorsi medici. Una donna e la figlia che si erano ustionate in casa sono state trasportate in elicottero a Genova per timore che l’ambulanza potesse rimanere bloccata nel traffico.

La valutazione è stata operata dai medici del 118 in accordo con gli elicotteristi dei vigili del fuoco. La mamma e la bimba si sono infortunate rovesciando una pentola con del minestrone bollente e hanno riportato ustioni di secondo grado.

La tipologia di intervento richiedeva il trasporto in codice rosso e normalmente in questi casi viene effettuata via terra, ma vista la situazione potenzialmente critica (anche se non ci sono code in direzione Genova) i soccorritori hanno optato per il trasporto via aereo.

Le due sono state portate con un’ambulanza e un’automedica fino a San Salvatore di Cogorno, dove c’è un punto adatto all’atterraggio degli elicotteri. La piccola è stata portata al Gaslini, la madre al San Martino. Le loro condizioni sono stabili.