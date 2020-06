Caos autostrade, cantiere in ritardo: chiusa a sorpresa la A12 tra Genova Est e Nervi

Genova. È prevista alle 8 la riapertura del tratto compreso tra Genova Est e Nervi sulla A12 in direzione Livorno. Lo comunica Autostrade. Il tratto, chiuso per lavori, doveva riaprire questa mattina alle 6.

Al momento si segnalano 4 chilometri di coda tra il bivio con la A7 Milano-Genova e la stazione di Genova est in direzione di Livorno. Ai veicoli che provengono dalla A7 Milano-Genova si consiglia di uscire a Genova Ovest e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare sulla A12 alla stazione di Genova Nervi.

La chiusura prolungata del tratto non sarebbe dovuta a ispezioni sulle gallerie, almeno secondo il bollettino serale emesso da Autostrade, che parla di “altri interventi“. Lo slittamento della riapertura non era quindi prevedibile in base alle informazioni che erano state comunicate.

Disagi anche a Chiavari dove il casello rimarrà chiuso anch’esso fino alle 8 per lavori.

Notizia in aggiornamento