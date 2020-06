Caos Autostrade, Bagnasco furioso: “Se chiudono casello Rapallo durante le feste patronali chiedo i danni”

Rapallo. “Ho ricevuto comunicazione da Autostrade circa la chiusura del casello di Rapallo dalle ore 8 alle 22 del 1° luglio per i veicoli in uscita provenienti da Livorno e per quelli in entrata diretti a Genova, e dalle ore 8 alle 22 del 2 luglio per i veicoli in uscita provenienti da Genova e per quelli in entrata diretti verso Livorno” dice il sindaco di Rapallo in una nota in cui definisce “ennesima provocazione” quella di Autostrade.

“Proprio in quei giorni – ricorda il sindaco – le città di Rapallo e di Chiavari celebreranno le loro feste patronali, per le quali è previsto un grande afflusso di persone, che si troveranno così ad affrontare enormi disagi per raggiungere le due località del Tigullio”

Il sindaco di Rapallo chiede “che queste chiusure vengano quanto prima revocate. In caso contrario, metterò in campo ogni ulteriore azione necessaria a tutelare il nostro territorio da scelte che hanno e avranno gravi ripercussioni sulla nostra viabilità, sulla nostra economia e sul nostro turismo”.

Anche i sindaco di Rapallo è pronto ad andare in Tribunale: “Chiederò i danni fino all’ultimo centesimo”.