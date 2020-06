Genova. Ancora disagi sulla autostrade genovesi, a causa delle restrizioni alla viabilità che stanno interessando le tratte che attraversano la nostra provincia.

E quasi non fa più notizia: sulla A10 code e rallentamenti tra Arenzano e il bivio con la A26 per almeno 4 chilometri in direzione Genova.

Foto 2 di 2



Sempre in direzione Genova, ma questa volta sulla A12, Aspi segnala almeno 5 chilometri di code tra il casello di Rapallo e quello di Recco, dovute ai cantieri presenti.