Caos autostrade, al casello spunta… anche il semaforo

Genova. Cantieri, scambi di carreggiata, caselli e tratti chiusi e code chilometriche. Ma no, il semaforo in autostrada non lo avevamo ancora visto. Eppure c’è.

Lo ha postato, forse inviatogli da un cittadino, il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina facebook ribadendo fra l’altro che la Liguria “non resterà ferma davanti a questa condanna all’isolamento pronunciata da Aspi e Mit con questo piano di messa sicurezza che intrappola i liguri per ore in autostrada, paralizzando una regione intera”.

In realtà pare che alcuni semafori ai caselli, come quello della foto riferito a Chiavari, siano attivi da giorni, ma in molti pensavano fossero accesi solo di notte.