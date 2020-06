Genova. E’ prevista intorno alle 12, ma restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Autostrade, la riapertura dell’allacciamento tra la A7 e la A12 in direzione Genova sul nodo autostradale cittadino. Il tratto è chiuso dal 26 maggio quando nella galleria Rivarolo IIIa sono stati riscontrati problemi di carenza di calcestruzzo in un fornice.

Sabato Aspi aveva annunciato che il tunnel sarebbe stato riaperto, appunto, entro questo lunedì 8 giugno e per questo i lavori di messa in sicurezza e le ispezioni sono proseguite in maniera no-stop per tutto il weekend. Nella notte non è scattata, invece, la chiusura del casello di Genova Est che all’alba era quindi regolamente aperto.

Resta chiuso fino a data da destinarsi, comunque, il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.