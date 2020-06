Campomorone, moto contro auto: centauro in codice rosso

Genova. Incidente questo pomeriggio a Campomorone in località Langasco.

E’ successo intorno alle 18.

Per motivi da accertare una moto è finita contro un auto. Ad avere la peggio ovviamente è stato il centauro che è stato soccorso dall’automedica del 118 e poi trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso per dinamica: non è in pericolo di vita ma presenta un politrauma.