Camp Sport & Autonomia a Genova: il BIC riparte

Genova. Il BIC riparte con il Camp Sport & Autonomia a Genova. Molte le famiglie ma soprattutto i ragazzi e le ragazze che attendono finalmente di uscire e riprendere a fare attività e sport all’aria aperta.

Il BIC Genova riparte non solo dai suoi atleti con disabilità intellettivo-relazionale, ma si apre a tutti fornendo un supporto importante alle famiglie e garantendo molte ore di attività sportiva e non solo in totale sicurezza.

Ovviamente le attività saranno a numero chiuso e per questo la prenotazione tempestiva sarà fondamentale. Il camp farà base presso l’oratorio Don Bosco di Quarto in via Carrara e vedrà molte attività itineranti proprio per sfruttare al meglio quanto intorno si potrà fare mantenendo distanze di sicurezza e tenendoli il più possibile a contatto con la natura e con gli spazi aperti. Lo staff tecnico ha scelto di dare la possibilità di partecipare al turno del mattino o del pomeriggio venendo incontro alle esigenze personali di ciascun partecipante e sicuramente valuterà nel migliore dei modi qualunque altra esigenza.

Iscrizioni già aperte per le prime tre settimane, ossia 22-26 giugno, 29 giugno-3 luglio e 6-10 luglio. Tutte le informazioni saranno disponibili sulle pagine social del BIC Genova oppure contattando Giulio al numero 3383651250.