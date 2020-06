Camion si incastra sotto il ponte di ferro di via Fillak, ancora problemi per la viabilità

Genova. Un camion che stava trasportando impalcature in ferro è rimasto incastrato, nel tardo pomeriggio di oggi, sotto al “ponte di ferro” in via Fillak, all’altezza dell’innesto con via Campi, tra il Campasso e Certosa.

L’incidente è avvenuto in direzione della Valpolcevera. Non ci sono stati feriti ma la situazione è stata momentaneamente critica a causa del traffico bloccato visto che all’incirca nelle stesse ore anche via Perlasca era stata chiusa per via di un incendio in un edificio abbandonato usato dai senza tetto come rifugio.

La situazione è rientrata dopo poco, spostate le lamiere e liberata la carreggiata.