Chiavari. Il giudice sportivo, dopo gli incontri giocati venerdì 26 giugno, ha squalificato diciotto giocatori di Serie B.

Andreaw Rayan Gravillon (Ascoli) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (undicesima sanzione); per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al viso; infrazione rilevata da un assistente”.

Michele Camporese (Pordenone) dovrà saltare le prossime tre partite perché espulso “per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara ed indirizzato allo stesso espressioni offensive”.

Gian Luca Di Chiara (Perugia) è stato fermato per due turni per essere stato espulso “per avere, al 25° del primo tempo, rivolto al quarto ufficiale espressioni ingiuriose”.

Luca Germoni (Juve Stabia) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso “per avere, al 16° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo al quarto Ufficiale espressioni

irriguardose”.

Dovranno saltare il prossimo incontro Davide Bettella, Edoardo Masciangelo (Pescara), Riccardo Idda (Cosenza), Antonio Porcino (Livorno), Giacomo Ricci, Karamoko Cissé (Juve Stabia), Fabrizio Caligara (Venezia), Marco Carraro (Perugia), Michele Cavion (Ascoli), Mario Gargiulo, Manuel Iori, Romano Perticone (Cittadella), Francesco Lisi (Pisa), Stefano Pettinari (Trapani).

Gli allenatori Antonio Filippini (Livorno) e Alfredo Aglietti (ChievoVerona) non potranno sedere in panchina per una giornata.

La classifica marcatori dopo 30 giornate:

17 reti: Iemmello (Perugia)

16 reti: Pettinari (Trapani)

13 reti: Simy (Crotone), Forte (Juve Stabia)

12 reti: Galano (Pescara)

11 reti: Diaw (Cittadella)

10 reti: Djuric (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella), Marconi (Pisa)

9 reti: Viola (Benevento), Mancuso (Empoli), Dionisi (Frosinone)

8 reti: Rivière (Cosenza), Scamacca (Ascoli), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa (Spezia), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Aramu (Venezia), Sau (Benevento)

7 reti: Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Bruccini (Cosenza), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Djordjevic (ChievoVerona), Taugourdeau (Trapani), Gyasi (Spezia), Ninkovic (Ascoli), Jallow (Salernitana)

5 reti: Poli (Virtus Entella), Asencio (Cosenza), Frattesi (Empoli), Da Cruz, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Capello (Venezia), Bocalon (Venezia/Pordenone)

4 reti: Cissè (Juve Stabia), Zappa (Pescara), M. Ricci, Galabinov, Nzola (Spezia), Proia (Cittadella), Schenetti (Virtus Entella), Pobega (Pordenone), Paganini (Frosinone), La Gumina (Empoli), Improta, Kragl (Benevento), Marsura (Livorno), Giaccherini (ChievoVerona)

3 reti: Lisi (Pisa), Moncini (Benevento), Melchiorri (Perugia), Novakovich (Frosinone), Longo (Venezia), Parigini, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Memushaj, Maniero (Pescara), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), D’Urso, Luppi (Cittadella), Vignato (ChievoVerona), Sciaudone, Pierini, Báez (Cosenza), Lombardi, Giannetti (Salernitana), Mancosu (Virtus Entella), Bajrami, Tutino (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Barison, Ciurria, Burrai (Pordenone), Messias, Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone)

2 reti: Bifulco, Addae (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Mazzotta (Crotone), Carretta (Cosenza), Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Dickmann, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro (Frosinone), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, D. Ciofani, Mogos, Migliore, Claiton, Soddimo (Cremonese), Pellizzer, M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Gondo (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei, Mastinu (Spezia), Caldirola, Armenteros (Benevento), Moscati, Evacuo (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Pinato, Birindelli, Moscardelli (Pisa), Trotta, Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Tello Muñoz, Letizia (Benevento), Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia, Garritano, Segre (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Stanco, Proia (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza (Pescara), Gucher, Verna, Vido, De Vitis, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo (Pisa), Candellone, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Karo, Migliorini, Maistro, Akpa (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Coulibaly, Scaglia (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Firenze (Venezia), Broh, Machach, Lazaar (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo, Molina (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falcinelli, Falasco, Nicolussi Caviglia (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Eramo, Mazzitelli, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Elia (Juve Stabia), Zampano, Maiello (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)