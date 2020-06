Calcio, Riccardo Giannubilo non è più un giocatore del Vecchio Castagna Quarto

Genova. La prima notizia di mercato, per quanto riguarda il Vecchio Castagna Quarto, squadra terza classificata nello scorso campionato di Seconda Categoria, girone C, è in uscita.

Il sodalizio ha reso noto che dopo cinque stagioni Riccardo Giannubilo, centrocampista classe 1992, con una scelta condivisa con la società non è più un giocatore gialloblù.

La società gialloblù scrive: “Ringraziando Riky per la sua mentalità e abnegazione per il Vecchio Castagna gli auguriamo le migliori soddisfazioni per la nuova vita calcistica e non… Semplicemente arrivederci al Vecchio prima o poi!”.