Calcio: Marco Gallo lascia la Goliardicapolis

Genova. Proseguono gli addii sul fronte dirigenziale, in entrambe le società, dopo l’acqusizione del Ligorna da parte della proprietà della Goliardicapolis.

Marco Gallo, vicepresidente della società blaugrana, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico.

“Con mio grande rammarico – dichiara Gallo – comunico le mie immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di vicepresidente, consigliere e socio di Goliardicapolis come già anticipato al presidente per vie brevi”.

“Sicuro che prenderete atto di questa mia decisione molto sofferta, ci tengo a ringraziare tutti per il tempo trascorso insieme. Non avendo condiviso, in maniera preventiva, il percorso intrapreso e le nuove strategie per il futuro della società – conclude – in modo coerente ho deciso di lasciare tutti gli incarichi”.