Calcio, due nuovi ingressi nello staff della Rossiglionese

Rossiglione. La Rossiglionese, quarta classificata nello scorso campionato di Seconda Categoria girone D, ha iniziato a preparare la nuova stagione. La società presieduta da Enrico Garrè annuncia l’ingresso nel proprio organigramma di due importanti figure: Nino Bevilacqua in qualità di direttore tecnico e Paolo Folli in quella di direttore sportivo.

Paolo Folli è un profondo conoscitore del calcio valligiano e viene da un’esperienza nel settore giovanile del Vallestura.

Nino Bevilacqua non ha bisogno di presentazioni: grande giocatore di Sestrese, Sampierdarenese, Grassorutese e Pontedecimo, fra le altre, e dirigente di Sestrese, Rivarolese e Praese, porterà tutta la sua esperienza al servizio della causa bianconera.

“Sono molto contento – afferma Bevilacqua -. Quando il pres mi ha chiamato ero molto incuriosito e devo dire che l impatto è stato subito positivo. Arrivo in una società che per blasone e storia non ha nulla da invidiare a nessuno, lavorerò a stretto contatto col Ds per far crescere la società oltre che per rinforzare la squadra e soprattutto per accendere l’entusiasmo del paese in torno a noi. È una bella sfida e non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Mi sono sentito apprezzato e considerato e questo mi ha fatto estremamente piacere, spero di dare il mio contributo di esperienza e competenza”.