Calci e pugni a militi 118 e poliziotti per non far ricoverare la fidanzata colpita da attacco di panico

Genova. Una coppia di fidanzati, lui 23 anni e lei 18, entrambi genovesi, sono stati arrestati dalla polizia perché ieri sera hanno aggredito quattro agenti e un milite del 118.

La giovane, secondo quanto emerso, sarebbe stata soccorsa per un attacco di panico. Mentre i sanitari la caricavano sull’ambulanza, il fidanzato ha iniziato a intralciare i soccorsi per non farla ricoverare.

E’ successo ieri notte in via San Bernardo in centro storico.

A quel punto sono arrivati i poliziotti che sono stati aggrediti dai due giovani. Il più violento è stato il ragazzo che ha continuato a sferrare calci e pugni anche dopo che gli agenti gli hanno spruzzato lo spray.

Nel frattempo anche la ragazza ha aggredito il milite per dare man forte al fidanzato. Alla fine entrambi sono stati arrestati.