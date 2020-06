Cade con lo scooter in soprelevata, code in direzione ponente

Genova. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8e30 sulla strada soprelevata Aldo Moro a Genova con ripercussioni per la viabilità.

Una persona a bordo di uno scooter ha frenato improvvisamente ed è caduta a terra. Sul posto soccorsi e polizia locale.

E’ successo all’altezza della Stazione marittima. Si sono formate code in direzione del ponente e qualche rallentamento per curiosi in direzione opposta.