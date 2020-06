Genova. Rilevante novità in casa Ca De Rissi San Gottardo, società che con la prima squadra milita in Prima Categoria.

Massimo Mutolo sarà il nuovo responsabile della scuola calcio. Sostituisce Massimo Vezzoso.

Foto 3 di 3





Massimo Mutolo, proveniente dal Molassana Boero dove era responsabile del settore giovanile, ha un passato prestigioso nei ruoli di responsabile, allenatore e direttore sportivo in numerose società tra cui Athletic Club, Little Club, ABB e Burlando.

“A Vezzoso vanno i nostri ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni; seguirà nuove responsabilità. Benvenuto Massimo e buon lavoro con i nostro piccoli” scrive la società della Val Bisagno che aggiunge: “I nostri giovani portieri saranno sempre in buone mani”.

Infatti, continua la collaborazione con i preparatori dei portieri Franco Montaiuti, Roberto Trombello e Andrea Burlando anche per la stagione 2020/2021.