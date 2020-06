Ca De Rissi San Gottardo, affidato a Federico Origo il ruolo di direttore sportivo

Genova. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di mister Alfio Scala, il Ca De Rissi San Gottardo rende noto un gradito ritorno: il nuovo direttore sportivo della prima squadra sarà Federico Origo.

Nel frattempo, la società del presidente Piero Graffione, rende noto che per il momento non può ancora riprendere gli allenamenti per le evidenti difficoltà, comuni a tutte le società, di poter rispettare l’eccessivamente severo protocollo.

“Abbiamo aspettato trepidanti – scrivono dal sodalizione genovese – che ci venissero fornite delle indicazioni precise per la ripartenza degli allenamenti: da una attenta analisi alcuni aspetti risultano veramente difficili da attuare e mettono a dura prova il nostro desiderio di vedere i ragazzi giocare sui campi di calcio e non solo ai giardini pubblici”.

“È iniziato un processo operativo che porterà alla riapertura ma sicuramente non in tempi brevissimi e non con i mezzi attualmente a disposizione – proseguono -. Nella nostra struttura di San Gottardo molte migliorie sono state già apportate e siamo costantemente in contatto con le strutture che solitamente affittiamo per tenere monitorato il loro stato. L’intera società, visto il difficile momento, è ancora più impegnata e attiva nella speranza di poter far ritornare i nostri ragazzi ad allenarsi nel più breve tempo e nella massima sicurezza possibile”.