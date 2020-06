Busalla Calcio, al lavoro per progettare la stagione sportiva 2020/2021

Busalla. Il Busalla Calcio 1909, attraverso un comunicato, ha reso noto comunica a tutti i suoi tesserati che sta progettando nei minimi dettagli l’inizio della stagione sportiva 2020/2021.

Queste le parole del consiglio direttivo. “Il Busalla, come sua abitudine, non vuole fare polemica nei confronti di chi, giustamente, deve fare delle regole in un momento e in una situazione che non hanno precedenti nella storia dell’Italia e soprattutto nei quali la ripresa del calcio dilettantistico viene sicuramente in secondo piano rispetto alla ripresa del Paese in genere e della salute delle persone che riteniamo molto più importanti”.

“Essendo il protocollo di difficile attuazione, stiamo lavorando per settembre impostando un’attività prossima alla normalità ipotizzando che le prescrizioni vadano via via ad attenuarsi, tenendo sempre monitorata l’evoluzione della pandemia per essere pronti nel momento in cui sarà possibile riprendere con un’attenuazione delle prescrizioni”.

“Se ciò non dovesse accadere rischeduleremo sulla base delle nuove evoluzioni progettando al meglio la stagione 2020/2021 per cercare di dare un servizio sempre migliore sia ai ragazzi che ai genitori che giornalmente frequentano il nostro centro sportivo sperando finalmente di sfruttare al meglio i nuovi spogliatoi e il campo di ultima generazione“.