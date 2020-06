Buona riuscita per l’operazione di Cesare Gabbia

Genova. Cesare Gabbia, vogatore di Elpis Genova e Marina Militare, si è dovuto operare per la frattura dello scafoide.

“Ho avuto un incidente durante un allenamento in bicicletta, una macchina mi ha tagliato la strada e questo purtroppo è stato il risultato – commenta l’azzurro, membro dell’otto agli ultimi Mondiali Assoluti e bronzo a Sarasota 2017 sempre sull’Ammiraglia -. L’operazione, effettuata a Genova presso Villa Serena, è andata bene, lunedì mi toglierò i punti e probabilmente potrò già riprendere gli allenamenti sulla watt bike. Per la metà di luglio dovrei poi riuscire a riprende gradualmente gli allenamenti in barca, al remoergometro e con i pesi, per poi riprendere entro la fine del mese ad allenarmi a pieno regime”.

Nella foto Gabbia è il secondo da sinistra