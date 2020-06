Borzoli, riconferme in blocco. Capitan Ventura: “Un progetto all’insegna della continuità”

Genova. Il Gsd Borzoli, in vista del prossimo campionato di Promozione, ha annunciato la lista dei tesserati riconfermati per la stagione sportiva 2020/2021.

La società gialloblù comunica la riconferma dello staff tecnico che ha ben figurato ottenendo ottimi risultati sia sotto il profilo tecnico che umano.

Confermatissimi capitan Daniele Ventura, il suo vice Andrea Lerini e bomber Michele Colella. A loro si aggiungono Christian Dagnino, Riccardo Calizzano, Enrico Perego, Luca Vicale, Marco D’Ambroso, Stefano Scalzi, Nicolò Esibiti, Mirko Ragusa, Emanuele De Vincenzo, Andrea Fili e Nicolò Valenti.

Sul fronte mercato, dopo l’arrivo di Samuele Cannavò in prestito dalla Sestrese, nei prossimi giorni ci saranno importanti novità per il completamento della rosa.

“La società Gsd Borzoli coglie l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa unica e indimenticabile stagione sportiva” scrive la dirigenza gialloblù.

A tal proposito, ecco il commento del capitano Daniele Ventura: “Un anno fa circa, è iniziato un percorso con obbiettivi ben precisi, la voglia di riprendere da dove abbiamo lasciato è tantissima, io con i miei compagni non vediamo l’ora di poter tornare al lavoro. In tutti i percorsi e in tutti i cicli ci sono partenze e nuovi arrivi, questa stagione si chiude come tra le più incredibili di sempre, il ricordo rimarrà vivo e indelebile negli anni. Dal primo luglio inizierà una stagione nuova, con la riconferma dello zoccolo duro protagonista di quest’annata, e con i nuovi che arriveranno a far parte di un progetto all’insegna della continuità“.