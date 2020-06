Bomba inesplosa nel fiume a Campo Ligure, circolazione dei treni interrotta in valle Stura

Campo Ligure. Ancora disagi per i trasporti in valle Stura: un grosso ordigno bellico inesploso è stato trovato nel torrente Stura vicino al ponte della ferrovia e per sicurezza la circolazione dei treni è stata interrotta poco prima di mezzogiorno.

Sul posto sono arrivati gli artificieri per un primo sopralluogo. Saranno poi i tecnici dell’esercito a stabilire dove e quando far brillare l’ordigno. Nel frattempo l’area è stata transennata e interdetta dal comune.

A effettuare il ritrovamento è stato questa mattina un pescatore che ha subito avvisato le forze dell’ordine. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale, probabilmente lanciata da un aereo americano. “Non dovrebbe creare particolari problemi, evidentemente è stata portata dalla piena – spiega il sindaco Gianni Oliveri – ma al momento per precauzione abbiamo deciso di interrompere la linea ferroviaria”.

La circolazione era già sospesa tra Genova e Campo Ligure per lavori sulla linea. Il servizio bus sostitutivo ora arriva fino alla stazione di Rossiglione da cui partono i treni diretti a Ovada e Acqui Terme.