Boccadasse, il borgo cartolina pronto per l’estate: terminati i lavori di riprofilatura della spiaggia

Genova. Giusto in tempo per l’inizio ufficiale della stagione estiva, il borgo di Boccadasse è pronto per dare il meglio di sè, almeno in attesa della fine dei lavori di riqualificazione definitivi.

Aster, infatti, ha terminato i lavori di riprofilatura dell’arenile, spianando gli accumuli delle mareggiate dei mesi precedenti, e ripulendola da sedimentazioni spiaggiate dalle correnti. Un intervento concluso dopo l’apporto di nuovo materiale da ripascimento, avvenuto nei mesi scorsi a seguito dei marosi delle stagioni autunnali e invernali.

Una delle cartoline più gettonate e amate di Genova, quindi, è pronta ad accogliere turisti e genovesi: mancano però ancora le caratteristiche barche, la cui ricollocazione seguirà la definitiva riqualificazione ancora in corso dalla mareggiata del 2018.