blacklivesmatter, sabato a Genova flash mob in ricordo dell’uccisione di George Floyd

Genova. L’appuntamento è alle 10 in via XX settembre sotto il ponte monumentale per ricordare con un flash mob e 5 minuti di silenzio l’uccisione di George Floyd, il 46enne di Minneapolis ucciso da un poliziotto che per nove minuti gli ha puntato sul petto un ginocchio fino a soffocarlo, e di tutte le altre vittime del razzismo.

Ad organizzare la manifestazione sono due giovani genovesi attiviste del movimento internazionale #blacklivesmatter.

Sarà “una protesta pacifica” sottolineano le organizzatrici e organizzata nel rispetto della normativa anticontagio: quindi mascherine e distanziamento sociale.

Dopo il flash mob i partecipanti si sposteranno a piccoli gruppi (non un vero e proprio corteo quindi) in piazza Caricamento: “Affronteremo diversi argomenti – spiegano – come gli abusi verso le minoranze in particolare i braccianti nel sud e parleremo anche di quanto sia importante portare la questione nelle istituzioni facendo in modo che fin da bambini si venga educati al rispetto di tutte le persone senza distinzione per il colore delle pelle, la religione, la lingua e le tradizioni”.