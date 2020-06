Bitcoin può coprire i vari crolli finanziari dell’Africa

Come molti altri paesi del mondo, l’Africa è stata duramente colpita dalla pandemia, COVID-19. Molti dei Paesi sono stati colpiti così duramente che la finanza tradizionale o la valuta tradizionale non sono riuscite a recuperare le perdite. Molti Paesi sono alla ricerca di sostituti in grado di raccogliere il grave crollo dell’economia. Non solo un Paese, ma in realtà il mondo intero sta attraversando una grave crisi finanziaria.

Se conosci la crypto engine e molto presto sarai in grado di capire come può il bitcoin essere utile in tale condizione. Un rapporto molto recente afferma che vi è un’acuta mancanza di valuta tradizionale in Africa e in molti altri Paesi simili nel mondo. Soprattutto in Africa manca la valuta tradizionale, rispetto a molti altri Paesi colpiti dalla pandemia.

In un rapporto molto recente, alcuni esperti hanno fatto luce sull’infrastruttura finanziaria africana che è semplicemente lontana dal riprendersi molto presto. Questi esperti hanno anche condotto un’analisi di mercato, ma non sorprende che diciamo che la criptovaluta può risolvere tutti i problemi e le crisi così difficili che si presentano. I bitcoin hanno tutte le potenzialità al massimo livello per risolvere eventuali problemi del genere. Mentre il bitcoin offre lusso ad alcune persone in tutto il mondo, mentre l’Africa usa il bitcoin come risorsa che costituisce anche una fonte di reddito di base per molte case in Africa che hanno bisogno di cibo nella vita quotidiana.

Alcuni rapporti affermano inoltre che i pagamenti all’interno degli Stati dell’Africa devono far fronte a commissioni elevate a una velocità molto inferiore. Non c’è un vero e proprio servizio bancario nella regione sub-sahariana, infatti si tratta di circa il 56% in meno rispetto a quello degli altri Paesi. Ciò significa anche che la tradizionale valuta nazionale dell’Africa non è solo meno efficiente, in realtà, ma è anche meno accessibile a varie regioni dell’Africa. La gente dell’Africa deve scoprire alcune altre opzioni di cui può avvalersi per tornare al vecchio stile di vita impostato anche se in cambio non si aspettano nulla di meglio.

L’Africa accetterà i Bitcoin?

L’adozione di bitcoin è in corso, quindi consentirà agli stati africani di recuperare il loro status perduto e la gratitudine. Bitcoin ha la capacità di affrontare tutti i tipi di problemi già esistenti in Africa. Ci sono stati diversi problemi in vari stati dell’Africa ma con l’arrivo del bitcoin, hanno probabilmente risolto in larga misura. Questo tipo di servizio bitcoin non è stato notato solo in Africa e nei dintorni, ma è anche famoso in tutto il mondo.

Gli esperti hanno detto che l’uso della criptovaluta aumenterà gradualmente in Africa, e continuerà a salire più in alto ed è solo una questione di tempo. Questo processo continuerà a meno che la criptovaluta diventi denaro ubiquitario. A partire da ora, nel modo in cui l’Africa ha adottato la criptovaluta, molto presto l’intera Africa diventerà dipendente dalla criptovaluta e ci sarà una piena trasformazione dalla tradizionale valuta finanziaria verso la criptovaluta.

Il risultato dell’adozione di Bitcoin in Africa

Non possiamo dire che sarà estremamente positivo o estremamente negativo, ma tutto ciò che possiamo dire è che ci saranno alcuni cambiamenti nella vita delle persone e questo è importante. L’Africa potrebbe non essere il più grande Paese adottante della criptovaluta, ma è sicuramente il primo ad adottare la criptovaluta. In Africa, la maggior parte della criptovaluta è stata adottata dal Kenya e dal Ghana, che stiamo cercando di espandere la nostra portata. La parte migliore dell’Africa è che non solo acquistano e vendono utilizzando bitcoin, studiano e acquisiscono anche maggiori conoscenze al riguardo.