“Basta paura, diffondiamo solidarietà”: prosegue raccolta beni di prima necessità del Buridda

Genova. “Basta paura, diffondiamo solidarietà”: con questo slogan continua la campagna di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità da parte del Laboratorio Occupato Autogestito Buridda, e dei suoi attivisti.

“Raccogliamo cibo a lunga conservazione – scrivono – tra cui scatolame, pasta, riso, salse, olio, latte uht, the, caffè, sale e zucchero, e tutto quello che possa essere conservato senza problemi, per poi ridistribuirlo a chi ne farà richiesta in base ai proprio bisogni o alle realtà che fanno già ridistribuzione alimentare nei territori”. Cibo ma non solo: “Prodotti per l’igiene personale e della casa e materiale ludico didattico per i bambini, come pennarelli, libri, fogli e cancelleria varia”.

La raccolta viene fatta direttamente al Buridda di corso Monte Grappa 39, tutti i martedì dalle 16 all3 18 e i giovedì dalle 18 alle 20. Oltre ad aiutare chi si trova in difficoltà in questo inedito periodo di crisi, l’intento è quello di “ricostruire insieme una comunità basata sull’aiuto reciproco”.