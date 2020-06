Bambino di 5 anni cade dal balcone, ricoverato d’urgenza al Gaslini

Genova. Incidente in casa e un bambino ricoverato al Gaslini in codice rosso (ma non rischierebbe di morire). Il fatto è avvenuto intorno alle 17 nel quartiere di Cornigliano, a Genova.

Il bimbo, 5 anni, ha perso l’equilibrio mentre si trovava sul balcone di casa, al primo piano. La mamma era poco distante.

Sul posto, in via Malaspina, i militi della Croce Bianca di Cornigliano e l’automedica. Presenti anche le volanti della polizia.