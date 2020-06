Baby kit, prosegue la distribuzione da parte del Comune alle famiglie dei nuovi nati

Genova. Prosegue la consegna speciale dei Baby Kit 2020 in tempi di Coronavirus. Messi a disposizione dall’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova e distribuiti dalla Protezione Civile, arriveranno direttamente al domicilio dei genitori dei nuovi nati a Genova nei mesi di aprile e maggio. All’iniziativa hanno collaborato l’assessorato alle politiche socio-sanitarie, famiglia e relativi diritti e l’ufficio relazioni con le aziende e fundraising.

Le famiglie potranno richiedere il Baby Kit 2020 compilando il modulo online presente al link: https://smart.comune.genova.it/baby-kit-2020, scaricare e stampare l’autocertificazione allegata che dovrà essere consegnata agli operatori della Protezione Civile.

Il Baby Kit in distribuzione dal 9 giugno comprende prodotti per l’accudimento adatti ai primi mesi di vita (bavaglino, creme, prodotti per l’igiene e altro) ed è stato realizzato in collaborazione con diverse realtà private. Quest’anno il kit comprende anche due novità dedicate ai genitori: un invito al corso gratuito “TrasportAci Sicuri” dedicato alla sicurezza dei più piccoli nei viaggi in auto offerto dall’Automobile Club di Genova e un voucher per entrare gratuitamente in alcune strutture museali fornito dai Musei Civici-Direzione Beni e Attività culturali del Comune di Genova. Per tutti il bavaglino con il logo Genova in Family, fornito dall’Agenzia per la Famiglia, e la lettera di benvenuto firmata dal sindaco Marco Bucci: “Welcome on board!”.

«La consegna a domicilio del Baby Kit 2020 è un servizio molto apprezzato dalle famiglie che vivono ancora un momento di fatica – spiega la responsabile dell’Agenzia per la Famiglia Simonetta Saveri – Ringrazio di cuore la Protezione Civile per aver nuovamente risposto con entusiasmo alla nostra richiesta».

«Siamo contenti di poter fornire il supporto logistico a questa iniziativa dell’Agenzia per la Famiglia – aggiunge il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino -. Si tratta di un aiuto concreto ai neo genitori, per stare loro accanto in questi momenti di grande difficoltà. Affrontare e risolvere tutti insieme i problemi dei cittadini è uno dei compiti dell’amministrazione, a maggior ragione in un momento così delicato della nostra storia».