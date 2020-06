Autostrade, secondo weekend di cantieri in Liguria con l’incognita del maltempo

Genova. Prosegue il piano di lavoro predisposto da Autostrade per l’Italia per completare entro il 30 giugno la prima fase delle ispezioni e degli interventi di manutenzione sulle gallerie della rete ligure. Le attività continueranno a essere svolte senza alcuna interruzione, anche nei weekend. A salvare la regione dai maxi ingorghi potrebbe essere il forte maltempo previsto a partire da domani.

I maggiori flussi di traffico sono attesi fino alla tarda mattinata di sabato 13 giugno sulle seguenti tratte:

· A26 tra Ovada e l’allacciamento con la A10, in direzione di Genova;

· A7 tra Busalla e Genova Ovest, in direzione di Genova;

· A12 tra l’allacciamento con la A7 e Rapallo, in direzione di Livorno.

e dal primo pomeriggio di domenica 14 giugno, in occasione dei rientri, su:

· A10 tra Varazze e l’allacciamento con la A26, verso Genova;

· A12 tra Chiavari e l’allacciamento con la A7, verso Genova;

· A26 tra l’allacciamento con la A10 e Ovada, verso Alessandria-Gravellona Toce.

Per supportare gli utenti in viaggio è previsto un incremento dei presidi lungo le tratte da parte del personale di Aspi per il monitoraggio delle condizioni di viabilità e l’assistenza alle stazioni, carri di soccorso meccanico dislocati nei punti strategici della rete per minimizzare i tempi di intervento, squadre dedicate all’eventuale distribuzione di generi di conforto in caso di accodamenti rilevanti. Oltre naturalmente a mezzi di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco.

Per limitare i possibili disagi, si consiglia agli utenti di:

– programmare gli spostamenti cercando di evitare le fasce orarie in cui sono attesi i maggiori flussi e comunque considerando tempi di percorrenza molto superiori alla norma;

– monitorare, prima e costantemente durante il viaggio, l’evoluzione del traffico disponibile e aggiornato tramite i seguenti canali informativi: pannelli a messaggio variabile; sito www.autostrade.it; Call Center Autostrade 840.04.21.21; notiziari su Isoradio 103.3 FM e RTL 102.5; collegamenti “My Way” in onda sui canali Sky. È attivo inoltre il canale Telegram Autostrade per l’Italia – Liguria.