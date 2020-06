Autostrade: rallentamenti e code, problemi anche sull’Aurelia a Ponente e in val Bisagno

Genova. Situazione di traffico intenso soprattutto nei pressi delle tratte interessate da scambi di carreggiata a causa dei lavori in corso.

La mattinata sulle autostrade genovesi procede a rilento, ma non con traffico completamente bloccato.

Autostrade per l’Italia segnala una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano sulla A7 per lavori.

Sulla A12 traffico rallentato tra Genova Est e Genova Nervi sempre per lavori, ma si procede lentamente sino a Rapallo.

Coda sempre per lavori sulla A26 tra i bivio A26/A10 da Genova e Masone in direzione Gravellona Toce.

Problemi anche sulla viabilità ordinaria: code anche sull’Aurelia a Ponente, da Pegli verso Vesima, ma forti rallentamenti anche in val Bisagno per imboccare la strada statale 45 che porta a Bargagli o consente di raggiungere Chiavari e la Fontanabuona passando poi per la provinciale 225.