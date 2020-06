Autostrade, la A7 in direzione Milano riapre con due ore di ritardo: il lunedì inizia con i disagi

Genova. Aggiornamento: il tratto di A7 tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12 è stato riaperto poco prima delle 8. Riaperto quindi anche il casello di Genova Ovest.

La settimana inizia con nuovi disagi sulle autostrade a Genova. Slitta alle 8 l’apertura dell’autostrada A7 in direzione Milano, chiusa stanotte tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12.

“Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, per consentire il completamento delle attività in corso all’interno della galleria Zella, la riapertura del tratto compreso tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12 in direzione di Milano è prevista entro le ore 8″, è la nota con cui Autostrade ha comunicato lo slittamento della riapertura.

La chiusura provoca già ripercussioni sulla viabilità con code sull’elicoidale e in uscita a Genova Ovest visto che di fatto il casello è chiuso in entrata. Per chi vorrà prendere l’autostrada, quindi, sarà obbligatorio entrare a Genova Bolzaneto oppure raggiungere il casello di Genova Est.