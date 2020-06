Genova. “È prevista entro lunedì 8 giugno la riapertura della galleria Rivarolo III e, conseguentemente, dell’allacciamento A7/A12 chiuso per consentire gli interventi di manutenzione nel tunnel”. Lo riporta Autostrade in una nota in cui si fa il punto della situazione sui cantieri. la task force di ispettori e di operatori a supporto di chi è in viaggio.

“A seguito dell’approfondito piano di ispezione, eseguito secondo le modalità condivise con il MIT e applicando i migliori standard di controllo internazionali – spiegano da Aspi in merito alla galleria sul nodo genovese – sono stati individuati nel fornice alcuni stati di degrado, non incidenti sulla tenuta statica del tunnel e prevalentemente risalenti all’epoca della sua costruzione, prima degli anni Ottanta”.

di 10 Galleria fotografica Cantieri autostrade gallerie









Per effettuare i relativi interventi di ripristino, all’interno della galleria stanno operando continuativamente per ogni turno 25 tecnici di ditte esterne specializzate, con il supporto del personale di Autostrade per l’Italia. Vengono inoltre utilizzate sei piattaforme insieme a escavatori, betoniere, mezzi jumbo per le perforature e a una pompa per le iniezioni di calcestruzzo.

“Sono attualmente in corso di finalizzazione gli interventi di consolidamento di tutti i difetti riscontrati nel controllo palmo a palmo del fornice. A oggi l’avanzamento è al 70% e le attività di manutenzione proseguiranno nel weekend, così da poter riaprire la tratta al traffico entro lunedì 8 giugno, secondo l’attuale piano di avanzamento”.

In corso a pieno ritmo il piano programma di lavoro predisposto da Autostrade per l’Italia per completare entro il 30 giugno la prima fase delle ispezioni e degli interventi di manutenzione sulle gallerie della rete ligure. Le attività continueranno a essere svolte – secondo le modalità condivise con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con le istituzioni territoriali liguri – senza alcuna interruzione, anche nei weekend, con l’obiettivo di ripristinare dal 1 luglio la viabilità diurna su due corsie per senso di marcia.

Sono 800 i tecnici e le maestranze impegnate nelle attività di monitoraggio e manutenzione dei fornici, oltre a una task force di 150 tecnici specializzati. I lavoratori, ripartiti tra 10 diverse società appaltatrici, hanno raggiunto in questi giorni la Liguria spostandosi da altri cantieri presenti in tutta Italia. Sono passate da 80 a 162 le piattaforme elevatrici, mentre è stata duplicata la disponibilità dei mezzi “jumbo” per le chiodature. Nel weekend sono in corso 66 cantieri lungo la rete, in particolare: sono previsti 14 cantieri in A7, 13 cantieri in A12, 20 cantieri in A10 e 19 cantieri in A26 (tra all.A26/A7 e All.A26/A10).

Per supportare gli utenti in viaggio e limitare i disagi è previsto il piano di gestione della viabilità, è stata inoltre predisposta l’esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione tra tutti i caselli dei tratti autostradali interessati dai lavori. Qui abbiamo spiegato come funziona il sistema di esenzione.