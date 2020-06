Autostrade, ecco tutte le chiusure della prossima notte: a rischio la riapertura di A7 e A10

Genova. Dopo il weekend da bollino nero in Liguria la settimana inizierà con altre chiusure in attesa di capire se Autostrade e ministero dei trasporti riusciranno a trovare una quadra sul piano delle ispezioni senza misure drastiche come l’interruzione al traffico di intere tratte anche in orari diurni.

Nella notte tra domenica e lunedì sono previste chiusure sulla A7 e sulla A10, per fortuna in direzione opposta a quella dei rientri dei turisti. Il rischio, come al solito, è che al mattino queste tratte non possano riaprire a causa di interventi urgenti che si rendessero necessari dopo i controlli. Ecco dunque il dettaglio dal bollettino di Aspi.

A7 Serravalle-Genova

–chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie “Balletto”, “Delle Piane” e “Fondega”. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari alternativi: chi da Milano è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria presso la stazione di Busalla, potrà raggiungere la stazione di Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria per poi rientrare in A7 verso Genova. Ai mezzi pesanti si consiglia, tramite la D26, di raggiungere la A26 lungo cui procedere verso Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno i suddetti percorsi alternativi;

–chiusura, con orario 22:00- 6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12, Genova-Sestri Levante, verso Milano, per attività di ispezione delle gallerie “Garbo”, “Montemoro”, “Zella” e “San Bartolomeo”. In alternativa si potranno seguire i seguenti percorsi alternativi: chi da Genova ovest è diretto verso Milano potrà percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere Genova Bolzaneto da cui entrare in A7 verso Milano; i veicoli leggeri che da Genova sono diretti in A12 si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere Genova est da cui entrare in A12.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno i suddetti percorsi alternativi.

A10 Genova-Savona

–chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Arenzano e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione della galleria “San Giacomo”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare alla stazione di Varazze. Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal aso, permarrà il suddetto percorso alternativo.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona le stazioni di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Genova Nervi, fino alle 23:00 di domenica, in uscita per chi proviene da Genova e in entrata per chi è diretto a Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, resta chiusa la stazione di Lavagna, in uscita per chi proviene da Genova.