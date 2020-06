Autostrade, è iniziato l’esodo verso il mare: coda di 11 chilometri da Bolzaneto a Nervi

Genova. Dopo la mattinata iniziata all’insegna delle code per un cantiere riaperto in ritardo è di nuovo caos sulle autostrade della Liguria.

Già dal tardo pomeriggio si registrano 11 chilometri di coda tra il casello di Bolzaneto sulla A7 in direzione sud e la A12 all’altezza di Genova Nervi in direzione est.

Colpa dell’esodo verso il mare, certo, ma anche dei cantieri e dei restringimenti di carreggiata che costringono il traffico a scorrere su una sola corsia. E nel weekend potrebbe andare peggio per la viabilità urbana a causa delle molteplici chiusure della stazione di Nervi programmate per altri lavori stradali.

Coda anche in A10 tra Voltri e l’allacciamento con la A26 in direzione nord. In questo caso non c’entrano i turisti ma solo i cantieri e il normale traffico dell’ora di punta pomeridiana.