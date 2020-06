Autostrade, è ancora caos: tir si ribalta in A12, tratto chiuso in direzione Levante

Sestri Levante. Non c’è pace sulle autostrade della Liguria. Stamattina poco dopo le 7 un altro incidente in un punto dove è attivo uno scambio di carreggiata. Un mezzo pesante si è ribaltato, per fortuna senza feriti gravi, 4 chilometri prima dell’uscita di Deiva Marina sulla A12 in direzione Livorno.

Per consentire le operazioni di soccorso l’autostrada è stata chiusa e il traffico è bloccato. Obbligatorio quindi uscire al casello di Sestri Levante per chi è diretto verso Livorno. Chiusura che si aggiunge a quelle per lavori dei caselli di Lavagna (in entrata e in uscita in direzione Livorno) e Chiavari (in entrata verso Livorno).

Per quanto riguarda la situazione a Genova, questa mattina sono state riaperte regolarmente le gallerie chiuse di notte in A10 e A26. Tuttavia si registra già coda sulla A10 tra Arenzano e il casello di Genova Pra’ a causa dei cantieri e del traffico intenso.