Autostrade: coda tra Genova Nervi e Genova Est

Genova. Giornata ancora complessa per chi si muove sulle autostrade genovesi.

Poco dopo le otto Autostrade per l’Italia segnala 3 chilometri di coda sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est per lavori.

Coda anche tra Rapallo e Recco, in direzione Genova per lavori, in questo caso di un chilometro.

Restano chiuse sulla A10, Genova-Savona, le uscite di Genova Pra’ e Genova Pegli, proveniendo da Genova.