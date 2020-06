Autostrade, casello Rapallo chiuso durante festa patronale, A26 interdetta tra Ovada e Voltri

Genova. Proseguono i lavori sulle nostre autostrade, con i cantieri di ispezione relativi alle gallerie che dovranno concludere i lavori entro il prossimo 15 luglio: i giorni che ci separano da questo termine, però, si annunciano particolarmente pesanti per la viabilità.

A destare più preoccupazione la chiusura diurna del casello di Rapallo, esattamente durante l’attesa festa patronale: il 1 luglio sarà chiuso dalle 8 alle 22 in uscita per chi proviene da Livorno, e in entrata verso Genova, mentre il 2, con i medesimo orari, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Genova, e chiuso in entrata per chi va verso Livorno.

Chiusure che stanno letteralmente suscitando un vespaio, visto che il triduo dedicato al patrono è uno dei momenti principali dal punto di vista turistico della cittadino della rivienra di Levante: “La decisione di chiudere il casello di Rapallo sulla A12 nei giorni 1 e 2 luglio, in occasione della festa del patrono che attira decine di migliaia di turisti, è una follia che non trova alcuna logica imprenditoriale – ha scritto oggi Carlo Bagnasco, deputato di Forza Italia – Autostrade sta giocando sporco sulla pelle dei liguri con la complicità del ministro De Micheli che non dovrebbe permettere che certe cose accadano. i lavori possono essere rinviati a un altro giorno. Il Mit latita e la Liguria è ostaggio tra le mani di gente senza scrupoli”.

Questa sera, invece, sarà chiusa l’A26 tra Ovada e l’allacciamento con la A10 a Voltri in entrambe le direzioni per consentire attività di ispezione delle gallerie Rianasso, Casa della Volpe, Casa Monacchi, Broglio, Pero Grosso, Manfreida, Castello sud, Poggio sud, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Prefettura di Genova, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno.