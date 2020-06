Savona. Sulla A10 Genova – Savona il traffico è bloccato tra Albisola e la complanare di Savona in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in fiamme al Km 40. Si tratta del viadotto sopra via Padova.

Si segnalano 5 Km di coda in direzione di Savona e 4 Km in direzione di Genova. Sul luogo dell’evento sono presenti la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia.

di 18 Galleria fotografica Savona, camion a fuoco sulla A10









Per fortuna non si registrano feriti, ma l’incidente sta provocando gravi disagi alla viabilità. Nel frattempo, sul nodo genovese, si segnalano rallentamenti e code in A10, direzione Genova, presso il bivio con l’A26 per la riduzione ad una corsia di marcia, e sulla A12, direzione Livorno, tra il bivio con l’A7 e Genova Est, per i medesimi motivi.

Articolo in aggiornamento