Autostrade, boccata d’ossigeno per Genova: oggi riapre la galleria sull’allacciamento A12/A7

Genova. È prevista entro oggi la riapertura della galleria Rivarolo II e quindi dell’allacciamento A12/A7 per gli utenti provenienti da Levante e diretti a Genova Ovest, chiuso improvvisamente lo scorso 30 maggio dopo le ispezioni per interventi di manutenzione urgente nel tunnel. Lo comunica Autostrade.

All’interno della galleria i tecnici hanno trovato un avanzato stato di degrado del rivestimento interno in calcestruzzo, deteriorato in alcuni punti anche dell’80% rispetto al normale. Secondo Autostrade queste condizioni non incidevano sulla tenuta statica della galleria e sarebbero “prevalentemente risalenti all’epoca della sua costruzione, prima degli anni ’80”.

Per effettuare i relativi interventi di ripristino, all’interno della galleria hanno operato continuativamente per ogni turno circa 30 tecnici di ditte esterne specializzate, con il supporto del personale di Autostrade per l’Italia, per complessivi 15 giorni. Sono state utilizzate sei piattaforme insieme a escavatori, betoniere, mezzi jumbo per le perforature e a una pompa per le iniezioni di calcestruzzo.

La riapertura dell’allacciamento A12/A7 dovrebbe consentire di smaltire almeno una parte del traffico proveniente da Genova Est, costretto a incanalarsi verso Bolzaneto per uscire e rientrare in autostrada (oppure a riversarsi sulla viabilità urbana con notevoli ricadute sul traffico). Ricordiamo che da poche ore è attivo il nuovo canale Telegram con informazioni in tempo reale sulle chiusure.