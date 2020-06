Autostrade, ancora caos: chiusa a oltranza la A10 tra Genova Aeroporto e Pra’ per “difetti in galleria”

Genova. Ancora una chiusura dopo le ispezioni notturne in autostrada a Genova. Sulla A10 Genova-Savona resta chiuso il tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’ per consentire “interventi di ripristino dei difetti riscontrati durante le attività di ispezione condotte nella notte all’interno della galleria Provenzale“, spiega Autostrade.

Lunghe code si sono già formate sull’Aurelia in direzione Ponente a partire da lungomare Canepa. Congestionato il casello di Pra’ dove entra tutto il traffico leggero e pesante diretto verso Savona e in A26.

Alle 7.49 Autostrade ha spiegato che “verificata la fattibilità tecnica, sono in corso i lavori di realizzazione di un bypass all’interno della galleria fonica di Pra’. Il termine dei lavori con la riapertura del tratto su una corsia è previsto entro questo pomeriggio“. La galleria interessata è la seconda che si trova dopo il casello di Pegli procedendo in direzione Savona.

Agli utenti che dalla A12 e dalle stazioni di ingresso della A7 sono diretti verso Genova Pra’ o Savona si consiglia di procedere lungo la A7 in direzione Milano e proseguire lungo la Diramazione Predosa-Bettole per raggiungere la A26 in direzione Genova.

La comunicazione della chiusura è arrivata alle 4 del mattino sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia-Liguria” che in un giorno ha totalizzato circa 1.400 iscritti.