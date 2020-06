Autostrade, anche oggi un disastro: A7 chiusa fino alle 8 per “interventi necessari nelle gallerie”

Aggiornamento ore 7,54: Riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione Milano: la viabilità sta tornando verso la “normalità”. Ancora chiuso, però, il tratto da Ronco Scrivia e Vignole in direzione Milano.

Genova. È un’altra mattinata disastrosa sulle autostrade genovesi. Resta praticamente chiusa l’autostrada A7 in direzione Milano, situazione che getta il traffico nel caos perché centinaia di mezzi pesanti in uscita dal porto contavano di usarla come alternativa alla A26 che invece è tornata percorribile alle 6 del mattino dopo lo stop totale notturno dell’intero tratto fino a Ovada.

“A seguito delle ispezioni di questa notte, per consentire alcuni necessari approfondimenti/interventi all’interno delle gallerie Monreale e Monte Galletto, restano chiusi i tratti Ronco Scrivia-Vignole verso Milano e Allacciamento A7/A12-Bolzaneto sempre verso Milano”, è quanto ha comunicato Autostrade con un messaggio ufficiale poco prima delle 6.

Ma, come segnalano gli utenti del gruppo Viabilità Genova (uno strumento imprescindibile in questi giorni, su Facebook e su Telegram) sul sito della società era comparso alle 4.43 un avviso che posticipava alle 8 la riapertura del tratto genovese, avviso che è rimasto solo sul web senza essere mai comunicato sugli altri canali.

E così anche decine e decine di autotrasportatori ora sono costretti a prendere lo svincolo per la A12 e uscire a Genova Est, con conseguenze nefaste anche per la viabilità urbana in Valbisagno. Ripercussioni anche a valle di Genova Ovest, con traffico bloccato sull’elicoidale. Nessuna indicazione, invece, sull’orario di apertura al traffico per il tratto Ronco Scrivia-Vignole.

Percorsi alternativi

Dal casello di Genova Ovest, dunque, si può proseguire solo in direzione Levante. Chi vuole raggiungere Busalla deve entrare in autostrada a Bolzaneto. Chi vuole proseguire oltre, invece, è costretto a prendere la A10 a Genova Aeroporto, immettersi in A26 (dove la situazione è già caotica per i molteplici cantieri), raggiungere la diramazione A26/A7 Predosa-Bettole e tornare indietro (a Vignole c’è comunque l’uscita obbligatoria).

Foto di Paolo Deghenghi, gruppo Facebook Viabilità Genova