Autostrada A12 riaperta dopo l’incidente tra Genova Nervi e Recco

Genova. Il tratto precedentemente chiuso per incidente tra Genova Nervi e Recco sulla A12 è stato riaperto su una sola corsia.

Al momento Autostrade per l’Italia segnala 5 km di coda tra Genova Est e Recco.

Il sinistro, avvenuto al km 12,5 all’interno della galleria Monte Moro, ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura.

A chi è in viaggio verso Livorno si consiglia di uscire a Genova Nervi e rientrare in autostrada a Recco, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Autostrade segnala anche una coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per un altro incidente, questa volta in direzione Genova e tra Rapallo e Chiavariin direzione Rosignano sempre per incidente.