Genova. Un forte calore, fumo e un principio di incendio nella parte posteriore del mezzo. Tutto è successo in pochi minuti, un breve lasso di tempo, ma sufficiente al conducente dell’autobus Amt per far scendere e mettere in sicurezza tutti i passeggeri.

Bus in fiamme, sulla linea 31, questa mattina intorno alle 10e30, all’altezza dell’incrocio tra corso Italia e via Casaregis, in direzione del centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’autobus è stato spento e rimosso.

Nel momento dell’intervento, però, si sono formate code – ora risolte – già a partire da via Piave in direzione centro. Ancora da chiarire l’esatta causa del rogo.

(foto Viabilità Genova)