Attende donne in strada di notte per spogliarsi e masturbarsi, 10 mila euro di multa per 45enne genovese

Genova. Due agenti del primo distretto territoriale, quello del Centro, che si trovano nel distretto centro ovest per motivi di viabilità, sono stati fermati da una donna che ha denunciato di essersi trovata davanti un uomo che, dopo essersi denudato, ha cominciato a masturbarsi in sua presenza.

È successo il 29 maggio scorso dopo mezzanotte in via De Marini all’incrocio con via Balleydier.

La vittima ha anche detto che l’uomo si trovava ancora dietro la siepe che separa via Balleydier dall’edificio Msc.

Gli agenti sono andati sul posto e l’uomo, al momento vestito, ha cercato di scappare, ma, inseguito, è stato fermato in via Scappini. La donna lo ha riconosciuto.

Attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza di Genova Sicura situate proprio all’interno del voltino che unisce via Balleydier e via De Marini, la ricostruzione dei fatti della vittima è stata confermata. Per A.D., cittadino italiano di 45 anni, è scattata la sanzione da 10 mila euro prevista dalla legge per il reato depenalizzato di atti osceni in luogo pubblico.