Atp, integrazioni sulle linee dell’Alta Val Trebbia. Possibili ritardi a causa dei cantieri

Genova. Atp informa che da lunedì 29 giugno verranno effettuate variazioni al servizio dell’Alta Val Trebbia e della linea Staglieno-Trensasco-Campi.

Il servizio sarà a regime, superando l’orario anti Covid istituito in varie fasi negli ultimi mesi il prossimo 6 luglio, ma di fronte alle richieste pressanti dei pendolari e delle amministrazione locali, l’azienda ha deciso di anticipare alcune integrazioni relative in particolare alla zona di Sant’Alberto e ai territori di Fascia e Propata.

Altre variazioni, sempre per accogliere le richieste del territorio, riguarderanno la linea tra Staglieno-Trensasco e Campi, con transito a san Gottardo e via Piacenza. Atp informa inoltre che, a causa dei numerosi cantieri aperti sulle tratte autostradali nell’area della Città Metropolitana di Genova e delle conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria, nonché del protrarsi di interventi di manutenzione sulle strade extraurbane ed urbane, in questo periodo il servizio potrà subire ritardi imprecisati che talvolta possono causare il mancato rispetto delle coincidenze indicate sugli orari.