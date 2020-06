Atp esercizio, in Valle Scrivia torna il bike bus

Valle Scrivia. Doppia presentazione quest’oggi a Montoggio, in piazza Burlando, per Atp Esercizio. Alla presenza del sindaco del paese, Mauro Fantoni, che ha fatto gli onori di casa, Atp Esercizio ha presentato il primo lotto dei nuovi mezzi acquistati per la Valle Scrivia e il ritorno del servizio Bike Bus, che aveva avuto un buon successo un anno fa e che oggi torna ancora più di moda, visto anche il forte incremento di ciclisti e biker.

Del resto una delle conseguenze della pandemia da coronavirus è stata quella di aumentare l’interesse per tutte quelle attività che si svolgono nella natura e in pieno rispetto con le norme di distanziamento. A presentare i due mezzi e il servizio Bike Bus sono stati Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio, e Claudio Garbarino, consigliere delegato di Città Metropolitana.

Per quanto riguarda i nuovi bus, si tratta di due bus “Indcar Mobi City”. I due mezzi, che verranno utilizzati sulla linea di Montoggio misurano 8.50 metri e montano una motorizzazione

Euro 6; sono dotati delle migliori dotazioni di bordo quanto a tecnologie, standard di sicurezza e comfort di viaggio, compresa la rete wi-fi gratuita che consentirà alla clientela di utilizzare i propri dispositivi in mobilità.

Sono caratterizzati da due porte di cui la posteriore più ampia, per consentire la salita a bordo di passeggero disabile. Infatti, i bus prevedono la postazione per il trasporto di passeggero diversamente abile nonché la pedana manuale per la movimentazione da terra a bordo; previsti anche 4 posti identificati per passeggeri con ridotta capacità motoria.

In totale i posti a sedere sono 26+2, in base all’utilizzo o meno della zona disabile, più 5 ulteriori posti in piedi. L’impianto di riscaldamento e di aria condizionata è indipendente per passeggeri e autista. I bus sono dotati videosorveglianza interna che consente la geolocalizzazione del mezzo, infine, la superficie vetrata è ad alta rifrazione solare.

Nel corso della giornata è stata presentato anche il nuovo servizio Bike Bus: un mezzo con 19 posti a sedere, che si rivolge principalmente a operatori turistici, gruppi di sportivi, appassionati di mountain bike e ciclo turismo che desiderano raggiungere le località dell’entroterra appenninico attrezzate con percorsi e strutture alle attività su due ruote. Il Bike Bus funzionerà in particolare nell’area del parco dell’Antola, ovvero in Valle Scrivia e Val Trebbia.

Per quanto riguarda la modalità di funzionamento, le bici verranno trasportate con un apposito cargo agganciato al mezzo; in piena sicurezza e senza alcuna fatica per gli sportivi Nel Parco dell’Antola l’antica viabilità tra il mare e la pianura diventa motivo d’interesse anche per gli appassionati della mountain bike, lungo percorsi affascinanti e sempre diversi, ma con un denominatore comune: l’assenza di fondo pianeggiante. Si può pedalare lungo le antiche vie di crinale dirette all’Antola fino a conquistarne la cima e i suoi panorami mozzafiato, oppure nel verde incontaminato delle valli Brevenna e Pentemina. Il Bike Bus si potrà prenotare al numero verde 800499999, con almeno 24 ore di anticipo. Le biciclette che possono essere trasportate per ogni viaggio sono al massimo 12.