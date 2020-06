Atp, da lunedì le corriere tornano ai santuari della Guardia e di Montallegro

Genova. Da lunedì prossimo, 8 giugno, verranno effettuate le seguenti variazioni al servizio, che riguardano varie linee e in particolare le zone frazionali. Nel Golfo Paradiso sarà verrà attivato il servizio “a orario” (e non più a chiamata) sulla linea Bogliasco-Pieve Alta Sessarego e San Bernardo. Importante in Valpocevera il ritorno del servizio al Santuario di Nostra Signora della Guardia con inserimento di 4 coppie di corse nei giorni di sabato e festivi (da lunedì a venerdì le corse saranno limitate a Livellato).

Contemporaneamente è entrato in vigore anche il ritorno delle corse al santuario di Montallegro a Rapallo. Altre variazioni riguardano la linea 37 da Bolzaneto e Sant’Olcese Casanova via Piccarello; la linea 35 tra Bolzaneto e Pedemonte. In Val Verde entrano in vigore nuovi orari sulla linea da Pontedecimo e Isoverde via Campomorone.

Sempre da lunedì sarà reintrodotto il servizio ad orario sulla linea Pontedecimo-Pietralavezzara e sula linea Pontedecimo-San Martino di Paravanico. Inoltre da oggi, sabato 6 è stato intensificato il servizio sulle linee locali di Moneglia.