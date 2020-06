“Arrivederci, Edo”: dopo tre stagioni Grosso lascia l’Athletic Club Liberi

Genova. Tre stagioni bellissime, coronate dalla vittoria del campionato di Promozione da capocannoniere. “Quel bambino che quasi trenta anni fa mosse i primi passi nella scuola calcio, oggi è diventato il nostro bomber, uno dei più prolifici degli ultimi anni con venti reti segnate in due stagioni e mezzo”. Sono le parole della dirigenza dell’Athletic Club Liberi, squadra che milita in Eccellenza, riferite ad Edoardo Grosso, attaccante classe 1987, che lascia la società genovese.

Grosso saluta con un commovente messaggio di addio, anzi di arrivederci. “Arrivederci Athletic! Ho iniziato da bambino nell’Albaro, allenamenti in piazza Leopardi e agli Emiliani… da lì è iniziato il mio girovagare per l’Italia, tanti compagni e amici, tante esperienze e storie da raccontare. Ho sempre immaginato e sognato di finire da dove ero partito. Purtroppo non sarà così ma la mia voglia di calcio è ancora tanta e quindi è giunto il momento di salutare, per la seconda volta, l’Athletic Club Liberi e vedere cosa il Dio del Calcio ha previsto per me. Good luck Athletic Club Liberi, see you soon!”.