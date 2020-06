Arenzano, rissa tra giovanissimi genovesi: 17enne prende a calci l’auto dei carabinieri

Arenzano. Rissa ieri notta sul lungomare di Arenzano tra un gruppo di giovanissimi italiani. Sul posto sono arrivati gli equipaggi dell’aliquota radiomobile e la pattuglia della locale stazione dei carabinieri, che hanno denunciato quattro ragazzi.

Si tratta di A. A. 18 enne di Cogoleto; D.L.R. 29 enne genovese, G.L.R. genovese di 22 anni e un 17 enne di Cogoleto, quest’ultimi con pregiudizi di polizia.

Nella rissa, scoppiata pare per futili motivi il 22enne e il 29 enne, hanno riportato lesioni. Durante le fasi di controllo e identificazione, il minorenne, in evidente stato di ebbrezza, per sottrarsi al controllo, ha colpito con un calcio l’auto dei carabinieri minacciandoli e ingiuriandoli.

Pertanto è stato anche denunciato per violenza e resistenza e danneggiamento.